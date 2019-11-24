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Крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для учений вместе с кораблями ЮАР и КНР

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун, после захода в порт российские моряки примут участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и КНР, сообщает пресс-служба СФ в воскресенье.

"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана.

По данным пресс-службы, крейсер возглавляет отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота.

Корабль прибыл в Кейптаун в 15:30 по Москве. Отмечается, что при заходе в порт он выполнил салют из 21 артиллерийского залпа.

На причале экипаж крейсера "Маршал Устинов" встречали военные моряки ЮАР, сообщает пресс-служба.

Уточняется, что средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, сопровождающие его в дальнем походе, так же прибудут в Кейптаун в воскресенье в 18:40 и 19:40 по Москве соответственно.

По данным штаба флота, визит продлится несколько дней, в течение которых российские моряки пополнят припасы продовольствия и пресной воды.

Совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая "Mosi" должны начаться 25 ноября и завершиться в первую неделю декабря. От ВМС ЮАР в них примут участие фрегат SAS Amatola и корабль обеспечения SAS Drakensberg. Китайские ВМС будут представлены фрегатом типа 054А "Вэйфан", который должен прибыть в Кейптаун 24 ноября.

Северный флот Маршал Устинов ЮАР Китай

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