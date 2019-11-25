Сенатор заблокировал резолюцию о геноциде армян по просьбе Белого дома

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил Axios, что заблокировал голосование по резолюции о геноциде армян в Сенате по просьбе Белого дома.

"После встречи (с президентом Турции в Белом доме - ИФ) мы собрались и поговорили о том, что произошло", - сказал Грэм.

По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается вынести на голосование свою резолюцию о геноциде армян и попросил Грэма заблокировать ее.

"Я же сказал, конечно. (...) Единственная причина, по которой я это сделал, - это то, что он (Эрдоган) все еще был в городе. (...) Это было бы не вовремя. Я пытаюсь спасти отношения (между США и Турцией - ИФ), если это возможно", - отметил Грэм.

Он добавил, что чувствовал себя неловко, блокируя резолюцию Менендеса.

"В следующий раз я не буду возражать", - уточнил он.

Между тем, на прошлой неделе Менендес и сенатор Тед Круз вновь представили резолюцию о геноциде армян.

На этот раз она была заблокирована другим сенатором - Дэвидом Пердью.

"Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками", - сказал представитель Пердью.

В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.