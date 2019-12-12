Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.

"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.

Ранее сенатор Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о признании геноцида армян, однако ее постоянно блокировали.

В частности, сенатор от республиканской партии Линдси Грэм в ноябре говорил, что блокировал голосование по резолюции о геноциде армян в сенате по просьбе Белого дома. В том же месяце резолюцию заблокировал другой сенатор-республиканец - Дэвид Пердью.

"Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками", - сказал представитель Пердью.

В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

Этот шаг раскритиковал президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. "Судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики", - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в ноябре.

Геноцид армян в Османской империи

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".