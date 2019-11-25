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ВВС Афганистана нанесли удар по расположению талибов на севере страны

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В ходе авиаудара ВВС Афганистана в провинции Фарьяб убит назначенный талибами (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) теневой глава уезда Алмар, сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

"Расположение боевиков террористического движения "Талибан" в селении Худжа-Гавхар уезда Алмар было атаковано с воздуха накануне вечером, в результате чего убиты теневой глава уезда Алмар Мавлави Абдул Гафар и четверо подчиненных ему боевиков. Еще семь вооруженных экстремистов группировки получили ранения", - сообщил Резаи.

Афганистан

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