ВВС Афганистана нанесли удар по расположению талибов на севере страны

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В ходе авиаудара ВВС Афганистана в провинции Фарьяб убит назначенный талибами (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) теневой глава уезда Алмар, сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

"Расположение боевиков террористического движения "Талибан" в селении Худжа-Гавхар уезда Алмар было атаковано с воздуха накануне вечером, в результате чего убиты теневой глава уезда Алмар Мавлави Абдул Гафар и четверо подчиненных ему боевиков. Еще семь вооруженных экстремистов группировки получили ранения", - сообщил Резаи.