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В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU -Памятник украинскому еврейскому писателю Шолом-Алейхему на Рогнединской улице в центре Киева неподалеку центральной синагоги имени Бродского был осквернен в ночь на понедельник: неизвестный нарисовал красной краской свастику на скульптуре.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги… сегодня утром", - написал главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в фейсбуке в понедельник утром, сопроводив сообщение фотографиями оскверненного памятника.

Памятник Шолом-Алейхему в полный рост был установлен на улице Бассейной в 1997 году, в 2001 году перенесен на улицу Рогнединскую, в 2005 прошел реставрацию. Высота бронзовой скульптуры 2,5 метра, она установлена на постаменте 0,8 м. Постамент стоит на ступеньках, на гранях которых запечатлена фамилия писателя украинском и идиш языках.

Шолом-Алейхем провел ранние годы на территории нынешней Киевской области и в городе Лубны Полтавской области, жил в Киеве в 1887-1890, 1893-1905 годах, позже эмигрировал во Львов, затем жил в Италии, Швейцарии и США.

Шолом-Алейхем Киев Украина

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