В Гонконге первого участника протестов осудили за применение лазера против полиции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ученик средней школы в Гонконге стал первым участником продолжающихся в регионе уже несколько месяцев протестов, которого осудили за использование лазера против местной полиции в ходе демонстраций, пишет в понедельник, 25 ноября, газета South China Morning Post.

16-летний школьник, имя которого не раскрывается по юридическим причинам, был приговорен к сроку от 3 до 9 месяцев, который он должен будет отбыть в двух центрах социальной реабилитации, где с ним, в частности, будут работать психологи. Управление исправительной службы Гонконга решит, какой именно срок должен будет отбыть подросток, основываясь на его поведении в этих центрах, отмечает издание.

При этом защита просила суд отправить школьника в тюрьму. Это означало бы немедленное освобождение подростка, с учетом времени, которое он уже отбыл под арестом (юного гонконгца арестовали 21 сентября). Однако судья на заседании в понедельник отклонил эту просьбу защиты, указав, что действия подсудимого представляли "серьезную угрозу" для полицейских.

"Суд должен пояснить тебе, что это (приговор - ИФ) никак не связано с твоими мнениями, взглядами или твоей относительной молодостью. Ты волен иметь любые взгляды и участвовать в законных и мирных шествиях, но этот приговор вынесен тебе за твои противозаконные поступки", - заявил судья, обращаясь к подростку.

По данным South China Morning Post, школьник был задержан в городе Туен Мун на Новой Территории в Гонконге. При себе у него обнаружили лазерную указку, модифицированный зонтик и треккинговую палку. Из-за обнаруженного у подростка лазера суд также признал его виновным в ношении оружия с целью нападения в общественном месте. Издание отмечает, что сама по себе лазерная указка не была признана оружием, однако суд решил, что ее можно использовать в качестве оружия, если светить в глаза полицейским, что может причинить вред стражам порядка.

По информации газеты, подросток также обвиняется в участии в незаконном собрании в Гонконге, произошедшим 3 августа. Это обвинение против школьника суд рассмотрит во вторник, 26 ноября.

Протесты в Гонконге

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. В ходе протесов демонстранты неоднократно использовали лазерные указки, чтобы ослепить полицейских и не дать им возможности разглядеть лица протестующих. Акции протеста сопровождаются массовыми задержаниями.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.