Для одного из лучших пляжей Антальи возникла угроза исчезновения

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пляж Коньяалты в Анталье оказался под угрозой исчезновения из-за береговой эрозии, пишет Daily Sabah. С октября 2018 года по август 2019 года пляж потерял почти 10 000 квадратных метров, показало исследование специалиста-геотехника Нихата Диповы из университета Акдениз.

За это же время береговая линия отступила примерно на 19 метров, хотя с 1934 года по 2016 год она сдвинулась на 50 метров.

Дипова связал высокие темпы эрозии с разработками каменоломен и песчаных карьеров в этом районе, а также с созданием зоны отдыха Богачай с искусственным водоемом вдоль побережья.

Береговая эрозия за несколько лет может нанести непоправимый ущерб пляжу, который является одним из символов Антальи, а вместе с тем и экономике всего региона, предупредил эксперт. Он призвал срочно принять меры.

Пляж Коньяалты протяженностью 7,5 километра находится в западной части города Анталья, он привлекает множество отдыхающих и отмечен Голубым флагом, который означает высокий стандарт качества воды. Вдоль пляжа разбит парк с турецкими соснами и кустарниками гибискуса, а рядом находятся бары, кафе, ночные клубы и отели.



В конце 2018 года завершилось строительство набережной в устье реки Богачай. Рекреационная зона примыкает к пляжу Коньяалты, ее общая протяженность более 1,2 километра, на территории разместились спортивные и детские площадки, а также велосипедная дорожка, соединенная с велотреком набережной Коньяалты. По словам мэра Антальи Мендереса Тюреля, проект Богачай направлен на повышение туристической привлекательности города.