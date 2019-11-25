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В Йемене хуситы заявили о массированной атаке на позиции арабской коалиции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы в понедельник объявили о том, что провели масштабную атаку против возглавляемой Саудовской Аравией коалиции на западе Йемена в районе портового города Моха на Красном море, сообщает информационный портал Al-Masdar.

Операция была проведена с использованием девяти баллистических ракет и более чем 20 беспилотников - они ударили по вражеским лагерям в Мохе, сообщает портал со ссылкой на слова представителя повстанцев.

Согласно его утверждениям, в результате атаки были убиты и ранены более 350 бойцов коалиции, включая представителей Саудовской Аравии, ОАЭ и Судана. Также были уничтожены пять складов с вооружением и некоторое количество единиц транспорта, в том числе бронированного.

Представитель повстанцев уточнил, что атака стала ответом на авиаудары арабской коалиции по северу Йемена.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Йемен ОАЭ

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