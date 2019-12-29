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Девять человек погибли при обстреле повстанцами парада в Йемене

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере, девять человек погибли, и несколько получили ранения в результате атаки в воскресенье на парад йеменских правительственных сил в городе Эд-Дали на юго-западе Йемена, передает телеканал Al Arabiya.

Во время парада произошел взрыв. Местные силы, контролирующие Эд-Дали, в свою очередь, заявили, что взрыв был вызван ракетой, выпущенной повстанцами-хуситами.

По данным Al Arabiya, после нападения недалеко от места происшествия были арестованы трое боевиков-хуситов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а в 2015 году в него Саудовская Аравия вмешалась. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Конфликт унес жизни свыше 100 тыс. человек, вынудил покинуть свои дома миллионы людей, а также поставил страну на грань голода.

Йемен

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