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Проникшую в имение Трампа китаянку приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Гражданку Китая Юцзин Чжан, незаконно проникшую на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-бич, приговорили к восьми месяцам лишения свободы, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного представителя американского минюста.

По словам источника телеканала, Чжан была признана виновной в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом и в даче ложных показаний. За это она была приговорена к восьми месяцам тюрьмы и двум годам надзора после освобождения.

30 марта этого года Юцзин Чжан проникла на территорию имения Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, обманув охранников. Впоследствии ее задержали спецслужбы США. При обыске у нее нашли четыре сотовых телефона, ноутбук и жесткий диск, а также два паспорта гражданина КНР.

Также изначально сообщалось, что у Чжан нашли флэшку с вредоносными программами, но позже эти данные были опровергнуты. Следователи предполагали, что Чжан может быть связана с китайской разведкой, однако эти подозрения не подтвердились.

При этом китаянка отказалась от государственного защитника и представляла себя сама. Во время судебного разбирательства она продолжала настаивать, что не сделала ничего плохого.

США Китай Юцзин Чжан Дональд Трамп Мар-а-Лаго Флоирда

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