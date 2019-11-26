Выручка торгов русского искусства Christie's в 2019 году превысила 28 млн фунтов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суммарная выручка аукционов русского искусства Christie's в Лондоне в июне и ноябре 2019 года составила более 28 млн фунтов стерлингов, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Суммарная выручка аукциона "Шедевры русского искусства", прошедшего 25 ноября, составила 12 млн фунтов стерлингов. В торгах, которые длились более семи часов, принимали участие почти 250 человек из 34 стран.

Секция живописи, состоявшая из более чем 100 лотов, в сумме принесла порядка 6 млн фунтов стерлингов. Топ-лотом, как и ожидалось, стала картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" из собрания семьи художника, которая была продана за 2 млн 291 тыс. 250 фунтов стерлингов. Вторую строчку заняла картина "Сухостой" Ивана Шишкина, проданная за 1 млн 031 тыс. 250 фунтов стерлингов. Из двух работ Ивана Айвазовского одна (написанная в 1873 году картина "Искья на закате") продана за 491 250 фунтов стерлингов, а вторая ("Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым") - за 162 500 фунтов стерлингов. В четыре раза превысила верхнюю планку своей оценочной стоимости работа Юрия Анненкова "Девушка за туалетом", купленная за 419 250 фунтов стерлингов, став самой дорогой работой, выполненной гуашью, на аукционе.

Топ-лотом в секции русского декоративно-прикладного искусства стала императорская фарфоровая ваза эпохи Николая I, созданная мастерами Императорского фарфорового завода, украшенная золотом трех цветов и расписанная по мотивам работы Эрнеста Готлиба Боссе. Она ушла с молотка за 611 250 фунтов стерлингов. Самым дорогим лотом Фаберже стали настольные часы в золотом корпусе, украшенные эмалью гильоше, проданные за 200 тыс. фунтов стерлингов. Стоимость шкатулки Фаберже из мохового агата и нефрита, украшенной драгоценными камнями и золотом, составила 162 500 фунтов стерлингов при оценке в 25 тыс. - 35 тыс. Фарфоровая вазочка по дизайну Николая Суетина ушла за 112 500 фунтов стерлингов при эстимейте 4-6 тысяч.

Топ-лотом торгов этого года стала картина Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью", которая была продана на торгах в июне за 9,3 млн фунтов стерлингов, превысив эстимейт почти в семь раз.