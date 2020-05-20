Дом Christie's впервые проведет "русские торги" онлайн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's, сообщил, что впервые проведет онлайн "русские торги". Участники смогут делать ставки 24 часа в сутки из любой точки земного шара.



Торги пройдут с 1 по 21 июля, на продажу будут выставлены больше 250 лотов, в том числе предметы из частной французской коллекции, которую владелец собирал всю жизнь, работы Веры Рохлиной, Абрама Архипова и Василия Шухаева, а также произведения фирмы Фаберже, советский агитационный фарфор, редкая стеклянная икона.

Международные директоры департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен и Сара Мэнсфилд через пресс-службу выразили надежду, что уникальные лоты, а также новый формат и продолжительность торгов позволят расширить круг потенциальных покупателей.

"Вид Тифлиса" Рохлиной предварительно оценен в 200 000 - 300 000 фунтов. В 2008 году кубистическая работа Рохлиной "Игроки в карты" была продана на Christie's за рекордные 2 057 250 фунтов.

"Вид Тифлиса" - ранняя и редкая картина Рохлиной, являющаяся характерным примером ее стиля, благодаря этому ее появление на торгах можно считать важнейшим событием со времен продажи "Игроков в карты", - подчеркнули в пресс-службе аукционного дома.

Также среди лотов полотно Архипова "Крестьянка" (оценка: 200 000 - 400 000 фунтов стерлингов), картина Шухаева "Коллиур. Мистраль" (оценка: 50 000 - 70 000 фунтов стерлингов).

В секции декоративно-прикладного искусства преобладают произведения из частной французской коллекции, владелец которой увлекался русской историей и искусством почти сорок лет собирал экспонаты. В его коллекции - изделия Фаберже и Императорского фарфорового завода, редкие военные артефакты, георгиевские шашки и кавказское оружие, а также дореволюционные фотографии и свидетельства русской эмиграции в Париже и Белграде.

Одним из топ-лотов коллекции станет Казанская икона Богородицы в окладе из позолотного серебра, украшенном эмалью клуазоне и шамплеве и инкрустированном мелким жемчугом (клеймо Первой серебряной артели, Москва, 1908-1917), с оценкой 15 000 - 25 000 фунтов стерлингов. Также на аукционе будет представлено редкое советское агитационное фарфоровое блюдо "Совнарком" по эскизу Базильки Радонич, выпущенное на Государственном фарфоровом заводе в Петрограде в 1921 году (оценка: 20 000 - 30 000 фунтов стерлингов).