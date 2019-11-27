США лишили компанию Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США объявило, что оно будет единственной структурой, имеющей право выдавать сертификаты летной годности на самолеты Boeing 737 MAX.

В письме, направленном компании Boeing во вторник, FAA заявило, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".

Ранее агентство проводило эту работу совместно с компанией-производителем.

В письме говорится, что управление не допустит Boeing к выдаче сертификатов, пока не будет в полной мере уверено, что компания "располагает функциональными процессами контроля и проверки качества" и что другие процедуры Boeing соответствуют всем нормативным стандартам.

Ведомство также отметило, что еще не завершило изучение, касающееся изменений в конструкции самолета 737 MAX и связанной с этим подготовки пилотов.

Все авиакомпании мира прекратили эксплуатацию самолетов Boeing 737 семейства MAX с марта текущего года после катастроф в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 человек.