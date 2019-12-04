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Американская United Airlines заменит самолеты Boeing на Airbus

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines объявила, что приняла решение о замене существующего у нее парка самолетов Boeing 757-200s на Airbus A321XLR.

Поставка уже заказанных 50 новых самолетов должны начаться в 2024 году.

Компания Boeing в настоящее время не имеет возможности поставлять новые среднемагистральные самолеты, чтобы конкурировать с Airbus A321XLR. Кроме того, ее авиатехника теряет популярность в связи со скандалом, связанным с двумя авариями лайнеров семейства 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек. Причиной крушений считается нестыковка в программном обеспечении систем самолета. Все авиакомпании мира прекратили эксплуатацию самолетов Boeing 737 семейства MAX с марта текущего года.

Airbus представил A321XLR только в июне нынешнего года на Парижском авиасалоне. Дальность полета нового узкофюзеляжного самолета на 15% выше, чем у его предшественника, модели A321LR, что делает его экономичной альтернативой дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетам.

United Airlines заявила, что намерена использовать новый самолет для обслуживания европейских маршрутов с вылетами из Нью-Йорка и Вашингтона.

США. United Airlines

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