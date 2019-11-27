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В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны

В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ предлагают подумать о том, чтобы распространить действие так называемого закона Димы Яковлева не только на граждан США, но и на представителей других стран, где нарушаются права россиян.

Замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский в ходе "круглого стола" в Совете Федерации в среду напомнил, что федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" более известен как "закон Димы Яковлева".

"Но, тем не менее, его действие не ограничивается запретом на усыновление российских детей гражданами США", - обратил внимание Голубовский. Закон также предполагает целый ряд мер в отношении американцев, совершивших преступления в отношении россиян или причастных к таким преступлениям, отметил представитель МИД.

По его мнению, можно было бы подумать над тем, чтобы убрать из закона непосредственное указание на США и попытаться сделать его более универсальным.

"Закон Димы Яковлева"

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, получивший название "закон Димы Яковлева", который стал ответом на принятый в США "акт Магнитского". Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление американцам. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения с США о сотрудничестве по усыновлению детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

"Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в "законе Димы Яковлева". В июле того же года данное постановление ЕСПЧ вступило в силу.

МИД РФ Руслан Голубовский Закон Димы Яковлева

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