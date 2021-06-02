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ПМЭФ-2021

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев

Вопросы иностранного усыновления при этом остаются без изменений

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев
Здание Правительства РФ в Москве
ФОто: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму поправки в так называемый закон Димы Яковлева, который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Предложенные поправки расширяют действие некоторых его положений на любых иностранцев, а не только граждан Соединенных Штатов.

Документ (№1185348-7) опубликован в базе данных палаты в среду.

Речь идет о расширении таких санкций, как запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых активов, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, а также приостановление деятельности компаний, которые находятся под контролем попавшего под санкции иностранца.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что не изменяются требования "закона Димы Яковлева", касающиеся иностранного усыновления.

Таким образом, запрет на усыновление российских детей, прописанный в законе, по-прежнему будет распространяться только на граждан США. В записке отмечается, что это "обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц".

"Закон Димы Яковлева"

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", широко известный как "закон Димы Яковлева" или как "ответ на американский закон Магнитского", был принят в 2012 году. По нему, в частности, граждане США не могут выступать усыновителями в России.

Помимо темы усыновления, закон предусматривает возможность введения персональных санкций в отношении граждан США, совершивших преступления против россиян, вынесших несправедливые приговоры гражданам РФ или ущемивших их права. Предусматривается запрет на въезд в РФ, арест финансовых активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Сейчас первая статья закона, где перечислены эти меры, касается только граждан США. Новым законопроектом правительство предлагает расширить действие этой статьи на любых иностранцев, следует из документа. Параллельно вносятся корреспондирующие правки в закон о порядке въезда и выезда из РФ.

Свое неофициальное название "закон Димы Яковлева" получил в честь 21-месячного мальчика Димы, которого его усыновитель-американец в 2008 году оставил одного в закрытом автомобиле на солнце. Мальчик погиб, усыновителя оправдал американский суд.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в "законе Димы Яковлева". В июле того же года это постановление ЕСПЧ вступило в силу.

Госдума РФ США

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