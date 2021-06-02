Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев

Вопросы иностранного усыновления при этом остаются без изменений

Здание Правительства РФ в Москве ФОто: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму поправки в так называемый закон Димы Яковлева, который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Предложенные поправки расширяют действие некоторых его положений на любых иностранцев, а не только граждан Соединенных Штатов.

Документ (№1185348-7) опубликован в базе данных палаты в среду.

Речь идет о расширении таких санкций, как запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых активов, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, а также приостановление деятельности компаний, которые находятся под контролем попавшего под санкции иностранца.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что не изменяются требования "закона Димы Яковлева", касающиеся иностранного усыновления.

Таким образом, запрет на усыновление российских детей, прописанный в законе, по-прежнему будет распространяться только на граждан США. В записке отмечается, что это "обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц".

"Закон Димы Яковлева"

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", широко известный как "закон Димы Яковлева" или как "ответ на американский закон Магнитского", был принят в 2012 году. По нему, в частности, граждане США не могут выступать усыновителями в России.

Помимо темы усыновления, закон предусматривает возможность введения персональных санкций в отношении граждан США, совершивших преступления против россиян, вынесших несправедливые приговоры гражданам РФ или ущемивших их права. Предусматривается запрет на въезд в РФ, арест финансовых активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Сейчас первая статья закона, где перечислены эти меры, касается только граждан США. Новым законопроектом правительство предлагает расширить действие этой статьи на любых иностранцев, следует из документа. Параллельно вносятся корреспондирующие правки в закон о порядке въезда и выезда из РФ.

Свое неофициальное название "закон Димы Яковлева" получил в честь 21-месячного мальчика Димы, которого его усыновитель-американец в 2008 году оставил одного в закрытом автомобиле на солнце. Мальчик погиб, усыновителя оправдал американский суд.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в "законе Димы Яковлева". В июле того же года это постановление ЕСПЧ вступило в силу.