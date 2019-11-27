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Украинский прокурор, который вел "дело Burisma", уволен за непрохождение аттестации

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Прокурор Константин Кулик, который вел "дело Burisma", уволен из органов прокуратуры, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе генпрокуратуры Украины.

"Кулик уволен. Основание увольнения - непрохождение аттестации", - сказали в прокуратуре.

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14 ноября генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Кулик, от решения которого зависело включение в расследование дела в отношении нефтяной компании Burisma Holdings сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера, не пришел на переаттестацию и будет уволен.

Рябошапка не сообщил, фигурирует ли Хантер Байден в "большом" производстве по Burisma, из которого выделяют разные эпизоды, но сообщил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Кулика. "Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом - ИФ)", - сказал генпрокурор, добавив, что дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

Burisma Украина

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