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Союз журналистов ограблен в Киеве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ночью 28 ноября неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины в Киеве, сообщил глава союза журналистов Сергей Томиленко.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты", - написал Томиленко в фейсбуке.

По его словам, ограбление утром обнаружили сотрудники офиса союза журналистов. О произошедшем сообщили в полицию, следственные действия уже начаты.

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