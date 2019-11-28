Российский турист утонул в Таиланде, плавая с маской и трубкой

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российский турист погиб на острове Рача-Яй к югу от Пхукета, занимаясь снорклингом, сообщает в четверг Phuket News.

28-летний россиянин в составе группы из 20 человек отправился в однодневный тур, который предполагал посещение островов Maithon, Coral и Racha Yai. На последнем из них турист отправился заниматься снорклингом: плавал лицом вниз с маской и трубкой. В какой-то момент гид заметил, что россиянин не двигается.

Мужчину вытащили на берег и начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Однако, спасти жизнь россиянину не удалось, он скончался по дороге в госпиталь Пхукета.

"Официальной причиной смерти медики назвали утопление. Иных подробностей не сообщается. Об инциденте уведомлена страховая компания", - отмечает газета.

Как пишет Phuket News, россиянин прибыл на Пхукет в среду на прошлой неделе из Оренбурга и остановился в отеле в Кароне.