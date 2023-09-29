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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Российский турист утонул у острова Пхукет в Таиланде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский турист утонул на пляже Банг Тао на острове Пхукет, сильное отбойное течение унесло его от берега, и он захлебнулся, сообщает газета The Phuket News.

"Сильное отбойное течение унесло троих человек на 200 метров от берега на пляже Банг Тао. Одним из них был 34-летний россиянин, прибывший на Пхукет 23 сентября. Спасатели на гидроцикле прибыли к месту происшествия. Двоих человек удалось спасти, а российский турист захлебнулся", - пишет издание.

Как отмечает портал, спасатели достали россиянина из воды и сделали ему искусственное дыхание, однако мужчина оставался без сознания. Его срочно госпитализировали, и уже в больнице медики констатировали смерть.

Полиция ведет расследование и сотрудничает с больницей и посольством России, чтобы произвести вскрытие тела, а затем репатриировать его в РФ.

В свою очередь, спасатели на пляжах призвали туристов купаться только в "зонах безопасного плаванья", отмеченных желто-красными флажками. Заходить в воду там, где вывешены красные флажки, опасно для жизни.

Пхукет Таиланд
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