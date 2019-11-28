Макрон счел правильным свой курс на "мощный и лишенный наивности" диалог с РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что уверен в правильности взятого им курса на "лишенный наивности" диалог с Россией.

Также Макрон на пресс-конференции в Париже охарактеризовал этот диалог как "ясный, мощный и требовательный". Президент Франции пояснил, что такой диалог нужен, в частности, для решения таких проблем как "замороженные" конфликты в Европе и конфликт на Украине.

Кроме того, он указал, что после Второй мировой войны реалии в мире значительно изменились, но НАТО продолжает оставаться гарантом безопасности.

"Мир изменился, "железный занавес" обрушился. Несколько дней назад мы отмечали 30-ю годовщину со дня падения Берлинской стены, Варшавский договор исчез, а альянс по-прежнему служит гарантом нашей совместной безопасности" - отметил Макрон.

Президент заверил, что понимает обеспокоенность европейских стран, связанную с действиями России, но все равно считает необходимым диалог с Москвой.

"Мы полны решимости (давать отпор - ИФ) и будем оставаться такими, когда наш суверенитет или суверенитет наших партнеров оказывается на кону. Но разве отсутствие диалога с Россией сделало континент более безопасным?" - сказал Макрон.

Французский лидер напомнил, что 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате", на котором он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель будет говорить о работе над выполнением Минских соглашений. "И я думаю, что мы должны работать над дополнительным европейским суверенитетом и выстраиванием новой архитектуры доверия и безопасности в Европе", - заявил он.

Ранее в четверг на пресс-конференции Макрон также говорил, что российское предложение о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует, однако оно может быть базой для дальнейших дискуссий.