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Макрон не согласился на предложение РФ о моратории на РСМД в Европе

Макрон не согласился на предложение РФ о моратории на РСМД в Европе
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российское предложение о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует, однако оно может быть базой для дальнейших дискуссий, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для дальнейших дискуссий", - сказал он на пресс-конференции в Париже. При этом Макрон заверил, что "не согласился на мораторий".

Ранее сообщалось, что Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу по этому вопросу.

В октябре Путин выражал недоумение по поводу молчания США и их союзников по НАТО в связи с обращением президента РФ к главам государств многих стран мира, в котором Россия подтвердила, что не будет размещать РСМД, если соответствующие комплексы американского производства не появятся в других регионах мира.

Макрон в четверг также заявил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы. По его мнению, нужно "новое поколение" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.

"Новое поколение соглашений, которые, как я хотел бы, заменили бы ДРСМД, требуют много работы и координации внутри альянса (НАТО - ИФ), в особенности, - между европейскими странами", - сказал Макрон.

Эммануэль Макрон Россия

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