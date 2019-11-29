Поиск

40 человек за сутки погибли в Ираке в ходе протестов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В результате беспорядков в Багдаде и на юге Ирака от действий сил безопасности погибли 40 протестующих, сообщает Associated Press со ссылкой на медицинских чиновников и представителей сил безопасности, говоривших на условиях анонимности.

По их словам, 36 протестующих были убиты, 245 ранены в иракском городе Наджаф после того, как они подожгли иранское консульство. Еще четверо демонстрантов были застрелены в столице, 22 человека получили ранения.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Изначально протестующие требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

Ирак Багдад Наджаф

Новости по теме

Новости

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально покинул компанию

Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Пользователи пожаловались на сбои у Facebook и Instagram

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

В Албании произошло новое сильное землетрясение

В Албании произошло новое сильное землетрясение

Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии

Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии

При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб бывший шеф полиции Еревана

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');