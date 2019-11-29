40 человек за сутки погибли в Ираке в ходе протестов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В результате беспорядков в Багдаде и на юге Ирака от действий сил безопасности погибли 40 протестующих, сообщает Associated Press со ссылкой на медицинских чиновников и представителей сил безопасности, говоривших на условиях анонимности.

По их словам, 36 протестующих были убиты, 245 ранены в иракском городе Наджаф после того, как они подожгли иранское консульство. Еще четверо демонстрантов были застрелены в столице, 22 человека получили ранения.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Изначально протестующие требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.