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Парламент Ирака принял отставку премьера

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Ирака в воскресенье удовлетворил прошение премьер-министра Адиля Абдула-Махди об отставке, сообщают местные СМИ.

Как сообщалось, в минувшую пятницу он заявил, что подает в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих в стране почти два месяца.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорится в распространенном заявлении Абдула-Махди.

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По данным агентства Associated Press, накануне в Багдаде, Эн-Наджафе и Эн-Насирии иракскими силами безопасности были убиты 40 протестующих.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября этого года погибли по меньшей мере 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства страны.

Ирак

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