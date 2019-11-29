Из ООН направили РФ запрос по действиям властей на летних акциях протеста в Москве

Фото: Reuters

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям и спецдокладчики по защите прав на свободу слова, свободу собраний и по вопросу о положении правозащитников запросили у постпреда РФ в ООН объяснения по поводу действий властей при разгоне акций протеста в Москве летом этого года и уголовному преследованию участников этих акций.

На сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека отмечается, что российские власти направили свой ответ и он будет опубликован.

В запросе авторы выражают беспокойство из-за возможного преследования участников московских акций. Спецдокладчики попросили российские власти сообщить, какие меры принимались для защиты прав участников мирных собраний (в том числе, когда полицейские операции только готовились) и обеспечения "объективных и разумных требований" при регистрации кандидатов на местных выборах. Авторы запроса также захотели узнать, как соблюдаются международные стандарты при уголовном и административном преследовании протестовавших, а также что делалось для беспристрастного расследования предполагаемого чрезмерного применения силы правоохранительными органами.

Газета "Ведомости" напоминает, что к спецдокладчикам ООН из-за ситуации с разгоном акций в Москве в августе обратилась Международная правозащитная группа "Агора". Руководитель международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев отметил, что решения комиссариата ООН по правам человека не являются обязательными к исполнению, но сама форма запроса к российским властям говорит о том, что такие нарушения оцениваются как возможные, и к этой оценке можно будет апеллировать в российских судах и в Европейском суде по правам человека.