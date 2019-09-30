"Агора" пожаловалась в ООН на "конвейерное правосудие" в России

Правозащитники привели примеры решений, принятых в интересах исполнительной власти

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась спецдокладчику ООН на судебные решения по административным делам задержанных в дни московских протестов, по делам фигурантов уголовного "московского дела" и в связи с обысками в штабах Алексея Навального. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию заявления.

Правозащитники указали, что все без исключения решения принимались в интересах исполнительной власти, независимо от наличия или отсутствия у нее существенных аргументов. В связи с этим у них возник вопрос о независимости судей, пишут "Ведомости". Они попросили спецдокладчика поставить перед российскими властями вопрос о несоблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах и назначить экспертов для подготовки доклада для ООН по этой теме.

В Москве 15 и 27 июля, а также 3 августа прошли несанкционированные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 27 июля, 3 и 10 августа протесты сопровождались массовыми задержаниями. В "Агоре" подсчитали, что с 27 июля по 31 августа районные суды Москвы получили 2312 административных дел об участии в несогласованных акциях, рассмотрели 2200 из них и назначили штрафы от 15 000 до 20 000 рублей. Некоторые активисты и незарегистрированные кандидаты получили по несколько последовательных административных арестов или крупные штрафы. Мосгорсуд рассмотрел 730 апелляций на административные штрафы, но не отменил ни один из них, по информации правозащитников.

В "Агоре" также обратили внимание на возбуждение уголовного дела о массовых беспорядках и насилии к полиции 27 июля и на аресты людей по этому делу, хотя демонстрации были мирными. Правозащитники указали на непоследовательную позицию обвинения и судов по делу актера Павла Устинова, для которого прокуратура сначала потребовала шесть лет колонии, а затем обжаловала приговор в 3,5 года как слишком жесткий и попросила освободить его до вынесения решения по апелляции.

Адвокаты также сообщили, что суды над фигурантами "дела 27 июля" прошли в ускоренном режиме и судья следовали всем требованиям прокуратуры, вне зависимости от существ представленных материалов. В "Агоре" считают, что это свидетельствует о зависимости суда от исполнительной власти, которая возникла, когда несменяемость судей был отменена, а судебные секретари стали основным источником кадров для системы.

Басманный суд Москвы в конце августа и начале сентября выдал не менее 152 ордеров на обыски в домах более чем 150 сотрудников четырех десятков региональных штабов Навального, и во всех случях суду было достаточно "основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены", говорится в заявлении.

В августе "Агора" обращалась к спецдокладчикам ООН по пыткам и по вопросам прав на свободу мнения и свободу мирных собраний в связи с разгоном мирных демонстраций в Москве. Группа продолжает по этому поводу переписку с офисом докладчика, тот также начал переписку с российским правительством", сообщил изданию руководитель международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.

В начале августа группа жаловалась в ООН из-за сообщений об отключении мобильной и интернет-связи в Москве и Ингушетии во время протестов.