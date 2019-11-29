Президент Мексики предостерег США от военных операций в республике

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предостерег Вашингтон от возможных военных операций на мексиканской территории, целью которых были бы наркокартели.

"Мы не собираемся позволять вооруженным людям действовать на нашей территории. Вооруженные иностранцы не могут вторгаться на нашу территорию. Мы этого не позволим", - цитируют слова Обрадора западные СМИ.

Президент Мексики также счел маловероятной возможность трансграничных военных операций США против картелей и указал на "отличное сотрудничество" между Мехико и Вашингтоном в плане борьбы с преступностью.

Ранее в ноябре президент США Дональд Трамп предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли". Об этом Трамп написал в своем твиттере. Позднее он заявил, что Штаты работают над внесением в список террористических структур мексиканских наркокартелей.

По данным СМИ, сразу после этих высказываний МИД Мексики сообщил, что его сотрудники связались с американскими властями с целью прояснить позицию Трампа.

Также в Мехико сообщили, что будут добиваться встречи на высоком уровне с целью выслушать мнение американской стороны и представить точку зрения Мексики. В частности, речь могла бы пойти о проблеме американского оружия, которое поступает контрабандным путем в Мексику.