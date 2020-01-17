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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

МВБ США просит Пентагон финансировать строительство стены на границе с Мексикой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обратилось к Пентагону с просьбой о выделении средств на строительство 270 миль (435 км) заграждений на границе с Мексикой, сообщило агентство Associated Press (АР).

По данным агентства, ссылающегося на источники из числа официальных лиц, министерство обороны запросило две недели на оценку запроса, поступившего в среду.

В сообщении АР не указывается сумма, запрошенная МВБ, однако газета The Washington Post ранее сообщила, что речь идет о $7,2 млрд, предусмотренных на военное строительство и борьбу с наркотиками.

Представители Пентагона отметили, что планируется строительство или замена пограничных барьеров, освещения и дорог в шести секторах в нескольких штатах.

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В прошлом году на строительство было одобрено использование лишь $1,4 млрд. В ответ президент объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, что позволило ему использовать средства на строительство стены со счетов министерства обороны.

США Мексика

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