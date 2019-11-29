Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Украина и РФ обсуждают возможность выплат "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража $3 млрд в виде поставок газа Киеву на соответствующую сумму, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Министр Новак (министр энергетики РФ Александр Новак - ИФ), который был на переговорах (переговорах Украины и РФ по газу в Вене - ИФ), признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. По публичным заявлениям (российской стороны - ИФ) мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - сказал Витренко в радиоинтервью в пятницу вечером.

По его словам, вынесенное накануне встречи в Вене, 27 ноября, Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража однозначно усилило позиции Украины в переговорах.

В то же время топ-менеджер НАК подчеркнул: базовым все еще остается вариант прекращения после 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины.

"Газпром" ранее сообщил, что за встречей руководства профильных министерств и газовых компаний России и Украины в четверг, 28 ноября, в Вене последовали переговоры на экспертном уровне по газу, которые состоялись в пятницу.

Переговоры в пятницу прошли с участием представителей "Газпрома" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". "Стороны обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года", - говорится в сообщении. В итоге они договорились продолжить консультации на следующей неделе.

Ранее в четверг в Вене встретились министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Это была первая за долгое время встреча в двустороннем формате (стороны уже привыкли встречаться только при участии чиновников Европейской комиссии). Двусторонняя встреча последовала после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал "Газпром" доплатить НАК $2,56 млрд. Витренко ранее в ноябре говорил, что Киев готов обсудить возможность получить от "Газпрома" газ вместо денег по решению арбитража.