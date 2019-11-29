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Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге
Место происшествия
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек пострадали в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги, сообщил портал AD.

Полицейские пока не задержали нападавшего. В центр города стянуты большие силы, в том числе вертолет. Согласно показаниям свидетлей, подозреваемому на вид 45-50, лет он одет в серый спортивный костюм и черный шарф.

Нападение произошло на торговой улице Гроте Марктстраат.

Это второе за день нападение ножом в европейских городах. Ранее террорист с муляжом взрывчатки напал на людей на Лондонском мосту.

Гаага Нидерланды

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