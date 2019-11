Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек пострадали в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги, сообщил портал AD.

Полицейские пока не задержали нападавшего. В центр города стянуты большие силы, в том числе вертолет. Согласно показаниям свидетлей, подозреваемому на вид 45-50, лет он одет в серый спортивный костюм и черный шарф.

JUST IN: Dutch police say 'multiple' people have been stabbed on a shopping street in The Hague https://t.co/im3I1gMpw7 pic.twitter.com/TJqDFD82bR