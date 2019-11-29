Полиция Лондона подтвердила уничтожение террориста

Фото: Reuters

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Нападение на Лондонском мосту было террористическим актом, злоумышленник был убит, подтвердил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу на пресс-конференции.

Как сообщает The Guardian, он не назвал число пострадавших, пообещав, что об их состоянии сообщат отдельно. Комментируя сообщения о том, что на нападавшем была взрывчатка, полицейский подчеркнул, что устройство было муляжом. На месте происшествия, которое пока остается оцепленным, работают специалисты, чтобы исключить угрозу для горожан.

Ранее в пятницу полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста около 14:00 по местному времени (17:00 по Москве).

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