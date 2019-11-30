Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту. Это бывший заключенный, которого привлекали за деятельность, связанную с терроризмом. В результате нападения погибли два человека.

– Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге. Никто не погиб, но ранены три человека. Нападавшего пока не удалось задержать.

– Украина назвала условия готовности к поставкам газа из России. "Нафтогаз" хочет привязать цены к "европейскому индикатору". Украинская сторона жалуется на формирование цены по политическим причинам.

– Леонид Слуцкий решил покинуть "Витесс". Российский тренер работает в Голландии с прошлого года. Его команда потерпела пять поражений подряд.