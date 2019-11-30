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Украина назвала условия готовности к поставкам газа из России

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Украина может рассмотреть потенциальные прямые поставки газа из России, если цена будет привязана к европейскому индикатору, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы должны брать индикатор Европы. Если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - сказал министр в эфире телеканала "Украина".

При этом Оржель подчеркнул, что Украина не может больше получать "политическую" цену на газ.

Украина Россия газ

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