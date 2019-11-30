Полиция задержала подозреваемого в нападении на людей с ножом в Гааге

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге, в результате которого пострадали три человека, сообщает BBC в субботу.

По его данным, задержанный - 35-летний мужчина без определенного места жительства. В ближайшее время его доставят в отделение для допроса.

29 ноября три подростка пострадали в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги. Полиция, как позже стало известно СМИ, отклонила террористическую версию инцидента.