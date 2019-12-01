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Один из предводителей талибов убит при нападении на северо-западе Афганистана

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Один из ключевых командиров движения "Талибан" (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) Мавлави Нуриддин убит в столкновении с правительственными силами в провинции Джаузджан, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханиф Резаи.

"В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены", - уточнил Резаи.

Он отметил, что после того, как нападение было отбито, боевики, понеся потери, покинули место столкновения.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

Афганистан

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