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Один из командиров талибов убит в ходе авиаудара в Афганистане

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Один из ключевых командиров движения "Талибан" (запрещено в России) мулла Рахмудин убит в ходе авиаудара правительственных сил в провинции Кундуз, сообщил в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Как рассказали в пресс-центре, военно-воздушные силы Афганистана утром нанесли удары по скоплению боевиков на территории уезда Ханабад, кроме муллы Рахмудина погибли еще 13 террористов.

Отмечается, что в ходе этих авиаударов также было уничтожено несколько укрытий и бункеров талибов.

Афганистан Талибан

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