На юго-востоке Франции из-за ливней объявили "красный" уровень метеоопасности

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Красный" уровень погодной опасности объявлен на территории юго-восточных департаментов Вар и Приморские Альпы из-за ливневых дождей, сообщает в воскресенье ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Как говорится в твиттере центра, он действует здесь 1-2 декабря.

В сообщении уточняется, что существует угроза наводнений.

#Франция - "красный" уровень метеоопасности в связи с продолжительными ливневыми дождями действует 1-2 декабря на территории юго-восточных департаментов Вар и Приморские Альпы; существует угроза наводнений pic.twitter.com/2900pqLWgT — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 1 декабря 2019 г.

В ноябре телеканал France 24 сообщал, что непогода обрушилась на Лазурный берег Франции, из-за наводнения погибли два человека. Более 1,3 тысячи домов остались без света, движение поездов было парализовано.