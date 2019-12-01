Поиск

На юго-востоке Франции из-за ливней объявили "красный" уровень метеоопасности

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Красный" уровень погодной опасности объявлен на территории юго-восточных департаментов Вар и Приморские Альпы из-за ливневых дождей, сообщает в воскресенье ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Как говорится в твиттере центра, он действует здесь 1-2 декабря.

В сообщении уточняется, что существует угроза наводнений.

В ноябре телеканал France 24 сообщал, что непогода обрушилась на Лазурный берег Франции, из-за наводнения погибли два человека. Более 1,3 тысячи домов остались без света, движение поездов было парализовано.

Франция

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

Один из предводителей талибов убит при нападении на северо-западе Афганистана

Девять человек погибли в авиакатастрофе в США

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Полиция задержала подозреваемого в нападении на людей с ножом в Гааге

Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni III

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января

Украинские пограничники остановили на выезде в Словакию грузовик с 374 кг героина

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

В Албании прекратили поиски выживших после землетрясения

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');