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Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.

"Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", - заявили в пресс-центре СБУ в понедельник.

Соболезнования семьям погибших выразил и глава спецслужбы Иван Баканов. В пресс-центре спецслужбы подчеркнули, что СБ Украины всесторонне поддержит семьи погибших.

Ранее в СБУ сообщали, что с начала конфликта в Донбассе (с середины апреля 2014 года) на не подконтрольных Киеву территориях погибли более 20 сотрудников спецслужбы.

СБУ Украина Донбасс

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