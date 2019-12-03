Семья Виктора Бута покинула США

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Жена и дочь россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской в тюрьме "Марион" (Иллинойс), завершили свою поездку в США, сообщило в понедельник Генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"1 декабря завершилась поездка в США супруги и дочери Виктора Бута", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Отмечается, что встречи Виктора Бута с семьей проходили при содействии российских диппредставительств.

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25-ти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Семья Бута получила возможность посещать заключенного в тюрьме в сентябре этого года, после продолжительной задержки в выдаче виз.