ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

Подводная лодка ВМС США класса "Вирджиния" Фото: Zuma\TАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.

Стоимость контракта составила свыше 22,2 млрд долларов. При этом в контракте есть опция, которая предусматривает разработку 10 субмарин класса "Вирджиния". В таком случае сумма контракта может возрасти до 24 млрд, отмечает телеканал. Генеральным подрядчиком выступает компания General Dynamics Electric Boat, базирующая в штате Коннектикут, субпорядчиком - Huntington Ingallls Industries.

В настоящее время 18 подлодок класса "Вирджиния" уже используются ВМС США, 10 находятся в процессе создания. Однако 9 субмарин, которые, как предполагаются, будут готовы в 2025-2029 годах, будут значительно усовершенствованы в техническом плане, отмечает CNN.

Водоизмещение подлодок "Вирджиния" нового поколения будет больше, чем у тех субмарин, что используются ВМФ сейчас - 10,2 тысячи тон по сравнению с 7,8 тысячи тонн, они будут длиннее - 140 метров (длина нынешних подлодок "Вирджиния" составляет примерно 115 метров). Их огневая мощь существенно усилится - новые субмарины смогут выпускать до 40 крылатых ракет "Томагавк" (сейчас боевая мощь подлодок такого типа ограничены 12 "Томагавками").

Подлодки типа "Вирджиния" являются главными многоцелевыми надводными боевыми аппаратами ВМС США. Они способны вести бой с другими субмаринами, а также с надводными кораблями и поражать цели на берегу. Подлодки такого типа также могут выполнять спецоперации, в частности, сбор разведданных. Впервые ВМС США получили подлодки типа "Вирджиния" на вооружение в 2004 году.

Адмирал Дэвид Гоггинс (David Goggins), курирующий программу ВМС США по развитию подлодок, назвал новые боевые корабли "прорывом" для американского флота в сфере боевых возможностей субмарин.