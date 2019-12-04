При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Одессе скончалась женщина 1976 года рождения, пострадавшая в результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает местное интернет-издание "Думская".

Ранее в Госслужбе Украины по ЧС сообщали о том, что в результате возгорания пострадали 12 человек, а эвакуация людей завершена. По данным "скорой помощи", состояние пострадавших - средней тяжести и тяжелое.

Прибывший на место ЧП мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что нет связи с четырьмя людьми, которые могли находиться в здании.

Всего в здании учились и работали примерно 400 человек. Сейчас составляются их списки.