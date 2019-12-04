При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - 12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в числе пострадавших четверо пожарных. Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего здания. По состоянию на 12:10 (13:10 по московскому времени), площадь пожара ориентировочно составляет 2 тыс. кв. м.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате чего были госпитализированы 9 человек

https://t.co/7DYiHB3heE — Громадское (@HromadskeRU) December 4, 2019

Тушение пожара продолжается.

В среду в 10:12 в Одесском колледже на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого, по данным ГСЧС, составила около 700 кв. м. Затем охваченная огнем площадь увеличилась, возникла угроза обрушения конструкций.