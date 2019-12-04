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При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - 12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в числе пострадавших четверо пожарных. Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего здания. По состоянию на 12:10 (13:10 по московскому времени), площадь пожара ориентировочно составляет 2 тыс. кв. м.

Тушение пожара продолжается.

В среду в 10:12 в Одесском колледже на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого, по данным ГСЧС, составила около 700 кв. м. Затем охваченная огнем площадь увеличилась, возникла угроза обрушения конструкций.

Украина Одесса

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