При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - 12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в числе пострадавших четверо пожарных. Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего здания. По состоянию на 12:10 (13:10 по московскому времени), площадь пожара ориентировочно составляет 2 тыс. кв. м.
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате чего были госпитализированы 9 человек— Громадское (@HromadskeRU) December 4, 2019
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Тушение пожара продолжается.
В среду в 10:12 в Одесском колледже на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого, по данным ГСЧС, составила около 700 кв. м. Затем охваченная огнем площадь увеличилась, возникла угроза обрушения конструкций.