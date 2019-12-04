Поиск

Миллер заявил о новых "очень-очень высоких" тарифах Киева на транзит газа

Миллер заявил о новых "очень-очень высоких" тарифах Киева на транзит газа
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Предложения украинской стороны по тарифам на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас, заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" - ИФ), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", - сказал он.

По словам Миллера, вопросов, которые обсуждают Москва и Киев в данном направлении, "достаточно много". "В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов", - отметил глава "Газпрома".

Спустя несколько минут президент России Владимир Путин еще жестче прокомментировал предложение Киева. "Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция - удастся как-то позиции согласовать", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

В октябре украинская сторона официально опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей газо-транспортной системы (ГТС) Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Проблема газового контракта

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. 18 ноября "Газпром" официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Кроме того, после предложения "Газпрома" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

Алексей Миллер Газпром Украина Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении "Турецкого потока"

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

Депутат Луговой назвал фантазиями обвинения в причастности РФ к убийству в Берлине

Киев назвал сложными переговоры о поставке на Украину антрацита из России

Киев назвал сложными переговоры о поставке на Украину антрацита из России

В Киеве арестовали подозреваемого в обстреле машины, где погиб трехлетний сын депутата

Двоих российских дипломатов вышлют из Германии из-за громкого убийства в Берлине

Двоих российских дипломатов вышлют из Германии из-за громкого убийства в Берлине

Лукашенко призвал чиновников не держаться за власть "растопыренными пальцами"

В Пакистане установили личности более 600 девушек, проданных китайским женихам

Киев продлил пошлины на товары российского происхождения

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил паспорт на новое имя

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил паспорт на новое имя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');