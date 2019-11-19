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"Нафтогаз" намерен обсуждать предложение "Газпрома" в трехстороннем формате

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко убежден, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате, и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать прозрачным способом в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские, условия продолжения транзита ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

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