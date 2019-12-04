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Макрон счел Россию угрозой для Европы лишь "в некоторых случаях"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что Россия "в некоторых случаях" представляет угрозу для европейских стран, но одновременно с этим она является для них соседом и партнером.

"Все ли за столом (обсуждения в НАТО - ИФ) считают Россию угрозой? Я так не думаю", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне. Вместе с тем французский лидер отметил, что действия РФ представляют угрозу в киберпространстве.

Кроме того, по его словам, Россия представляет угрозу для ее соседей, и это продемонстрировал украинский кризис. "Но это наш сосед в силу географического положения, и это тоже реальность. Россия - наш партнер по некоторым вопросам", - обратил внимание Макрон.

Французский президент на пресс-конференции также подчеркнул необходимость развивать диалог с РФ по теме контроля над вооружениями вне зависимости от того, будет ли участвовать в этих дискуссиях Китай.

Макрон пояснил, что европейские страны заинтересованы в первую очередь именно в решении проблемы контроля над вооружениями не с Китаем, а со своим соседом - Россией.

Президент Франции, говоря о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил о необходимости "лучше интегрировать в нашу систему обороны" страны Восточной Европы. Кроме того, он указал, что всерьез относится к обеспокоенности Польши и стран Балтии по поводу размещения в Калининградской области российских ракет "Искандер".

Эммануэль Макрон Франция НАТО Лондон Китай

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