Поиск

СМИ сообщили о стрельбе на верфи в Перл-Харборе

СМИ сообщили о стрельбе на верфи в Перл-Харборе
Ситуация на месте стрельбы на морской верфи на базе Перл-Харбор - Хикем
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - На морской верфи на базе Перл-Харбор произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и не менее трех человек получили ранения, сообщает телеканал KHNL в программе Hawaii News Now.

В официальном твиттере базы Пёрл-Харбор - Хикэм говорится, что службы безопасности реагируют на поступившие сообщения о стрельбе, доступ к базе закрыт. Другие подробности не приводятся.

По данным телеканала, в результате стрельбы пострадали три человека, двое из которых в критическом состоянии. Источники издания утверждают, что среди пострадавших есть мирные жители.

Как заявил очевидец происшествия, нападавший покончил с собой. По некоторым данным, стрелок был в военной форме.

Объединенная база ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем расположена в штате Гавайи.

США Гавайи Перл-Харбор

Новости

Стрелком из Перл-Харбора оказался военнослужащий ВМС США

Белый дом назвал день слушаний "хорошим" для Трампа и "плохим" для демократов

Brexit

Джонсон заявил, что его победа на выборах положит конец разговорам о Brexit

WSJ сообщила о планах США отправить еще 14 тысяч военных на Ближний Восток

Глава "Нафтогаза" дал показания прокурорам США по делу Джулиани

Глава "Нафтогаза" дал показания прокурорам США по делу Джулиани

Источник заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии с 2008 года был в розыске

Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Источник рассказал о террористическом прошлом убитого в Берлине гражданина Грузии

Источник рассказал о террористическом прошлом убитого в Берлине гражданина Грузии

В США начались новые слушания по импичменту Трампа

Берлин вышлет двух российских дипломатов, Москва задумалась над ответом. Обобщение

Берлин вышлет двух российских дипломатов, Москва задумалась над ответом. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');