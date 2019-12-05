СМИ сообщили о стрельбе на верфи в Перл-Харборе

Ситуация на месте стрельбы на морской верфи на базе Перл-Харбор - Хикем Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - На морской верфи на базе Перл-Харбор произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и не менее трех человек получили ранения, сообщает телеканал KHNL в программе Hawaii News Now.

В официальном твиттере базы Пёрл-Харбор - Хикэм говорится, что службы безопасности реагируют на поступившие сообщения о стрельбе, доступ к базе закрыт. Другие подробности не приводятся.

По данным телеканала, в результате стрельбы пострадали три человека, двое из которых в критическом состоянии. Источники издания утверждают, что среди пострадавших есть мирные жители.

Как заявил очевидец происшествия, нападавший покончил с собой. По некоторым данным, стрелок был в военной форме.

Объединенная база ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем расположена в штате Гавайи.