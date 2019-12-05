Стрелком из Перл-Харбора оказался военнослужащий ВМС США

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Стрельбу на объединенной базе Перл-Харбор - Хикем устроил военнослужащий ВМС США, сообщается в официальном твиттере базы.

Там подтвердили, что моряк успел ранить троих гражданских сотрудников американского военного ведомства, после чего покончил жизнь самоубийством.

Доступ на базу Перл-Харбор - Хикем, который ранее был временно заблокирован, восстановлен, отмечается в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что на морской верфи на базе Перл-Харбор произошла стрельба, в результате которой не менее трех человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии.

Также было известно об одном погибшем, вероятно, речь шла о стрелке.