Первая ступень Falcon 9 успешно села на плавучую платформу вблизи Флориды

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 в четверг после запуска грузового космического корабля CargoDragon к Международной космической станции (МКС) совершила успешную управляемую посадку на плавучей площадке у берегов штата Флорида, сообщила компания-разработчик SpaceX.

19-й по счету запуск данного грузовика к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в четверг в 12:29 по восточному времени США (20:29 по Москве).

По данным SpaceX, через две минуты после старта от американской ракеты-носителя Falcon 9 отделилась первая многоразовая ступень, которая затем совершила управляемую посадку на плавучей платформе под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 345 км от побережья штата Флорида в Атлантике.