К МКС стартовала ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг успешно стартовала к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

19-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в 12:29 по восточному времени США (20:29 по Москве). Стыковка грузовика с МКС запланирована на 7 декабря.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МКС. По сообщению компании SpaceX, грузовик ранее дважды побывал в космосе - в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

Он должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Среди прочего на МКС будет доставлен гиперспектральный сенсор (Hyperspectral Imager Suite - HISUI) японского космического агентства JAXA для наблюдения за воздействием добычи нефти, газа и минералов на прибрежные районы. Грузовик привезет на станцию 40 мышей для проведения экспериментов по уменьшению влияния невесомости на их костно-мышечный аппарат. После завершения исследований грызуны будут возвращены на Землю со спускаемым капсулой корабля. Кроме того, грузовик привезет на МКС платформу, которая будет установлена на ее внешней поверхности для "парковки" роботизированных систем.

Cargo Dragon также доставит на МКС материалы для эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. По словам главного научного сотрудника Национальной лаборатории МКС NASA Майкла Робертса, изучение влияния микрогравитации на процесс соложения ячменя, начиная от прорастания зародыша, важен для понимания того, как будут реагировать растения. Это необходимо "для разработки новых способов выращивания растений для употребления в пищу в ходе дальних космических полетов", сказал ученый. В случае успеха эксперимента на МКС удастся воспроизвести пиво в условиях космоса.

Через две минуты после старта от американской ракеты-носителя Falcon 9 должна отделиться первая многоразовая ступень, которая затем совершит управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 345 км от побережья штата Флорида в Атлантике.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Стыковка грузовика с МКС будет осуществляться путем захвата грузовика 17-метровой автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. "Ловить" корабль будет итальянский астронавт Лука Пармитано. А процесс его подводки к станции и непосредственной стыковки будет осуществляться по командам из Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

С 2012 по 2019 годы принадлежащая Илону Маску компания SpaceX провела 20 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

Вслед за Cargo Dragon к МКС 6 декабря отправится грузовой корабль "Прогресс МС-13". Он пристыкуется в автоматическом режиме к модулю "Пирс" 9 декабря.