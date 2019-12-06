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В Британии начали поиск очевидцев ДТП, в результате которого погиб российский миллиардер

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Полиция британского графства Суррей разыскивает свидетелей аварии, в котором на прошлой неделе погиб российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий.

"Мы были бы благодарны любым свидетелям ДТП, если они выйдут на связь с полицией Суррея", - говорится на сайте полицейского управления графства. Там также попросили людей "воздержаться от измышлений на тему обстоятельств инцидента, поскольку это может нанести ущерб расследованию".

49-летний Обретецкий умер 30 ноября в больнице, куда он был доставлен с места ДТП, которое произошло 25 ноября. Он выгуливал собаку, когда рядом произошло столкновение трех автомобилей, один из которых сбил его.

По данным СМИ, миллиардер Обретецкий являлся владельцем дистрибьюторской компании "Магнат трейд энтерпрайз".

Дмитрий Обретецкий Великобритания

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